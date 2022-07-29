Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas’a füzeli saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından Rus ordusunun Ukrayna’ya yaptığı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Zelenskiy ,sadece günün ilk yarısında Kiev’e dört farklı hava saldırısı uyarısı yapıldığını belirtti. “Rus ordusu Kiev ve Kropıvnıtski’ye füzeli saldırı yaptı, Mıkolayiv’i vurdu, Donbas’ta stratejik olarak anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti.” açıklamasını yaptı.

Ukrayna’dan ABD’ye teşekkür açıklaması

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı bu saldırıyı “terör” olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD senatosunun Rusya’yı terörizmin devlet sponsoru olarak belirleyen kararı oylamasından dolayı şükranlarını bildirdi.

Zelenskiy, “Ukrayna’da bugün veya 24 Şubat’tan sonra herhangi bir gün, dünyada hiç kimsenin terörizme Rusya’dan daha fazla yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun gerçekten küresel düzeyde yasal bir cevaba ihtiyacı var. Böyle bir tepkinin ABD’de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.”ifadelerini kullandı.

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29/07/2022 10:40