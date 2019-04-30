HABER KIBRIS

Rusya'dan Venezuela çağrısı

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30/04/2019

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Rusya'dan Venezuela çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki darbe girişimine yönelik, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve  düzensizlikten kaçınmak önemlidir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da radikal  muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğu hatırlatılarak, "Şiddetten  vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak  önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın karşılaştığı sorunların ön şartsız ve sorumlu bir  müzakere süreci ile çözülmesinin gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Her türlü  işlem, yalnızca anayasaya uygun olarak ve tahrip edici dış müdahale olmaksızın,  yasal alan çerçevesinde gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülke vatandaşlarının iç anlaşmazlıklarını siyasi ve medeni  yollarla kendilerinin çözmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ülkenin diyalog  yoluyla istikrara kavuşmasını desteklemek için en yakın komşular da dahil olmak  üzere uluslararası topluluğun tüm üyelerine çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

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TAGS: Rusya, Venezuela, haber, kıbrıs
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