Rusya'dan yeni Twitter kararı!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Twitter'ın yavaşlatılması kararının 15 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya uygulaması Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını açıklayan Roskomnadzor, konu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, Twitter'ın yavaşlatılması adımının 15 Mayıs'a ertelendiği bilgisine yer verildi.

Roskomnadzor'dan daha önce yaptığı açıklamada 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği belirtilmişti.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denilmişti.

Açıklamada, Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya’da erişime kapatılabileceği de belirtilmişti.

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05/04/2021 17:40