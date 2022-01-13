ads

Rusya'nın 21 yıldır aradığı şahıs Larnaka'da tutuklandı

ads ads ads ads ads
13/01/2022

ads
ads
ads
Rusya'nın 21 yıldır aradığı şahıs Larnaka'da tutuklandı

Rusya tarafından cinsel taciz suçlamasıyla 21 yıldır aranan şahıs Larnaka Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs’a giriş yapmak isterken tutuklandı.
Politis gazetesi, Rus makamlar tarafından 21 yıldır aranmakta olan 53 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir kişinin 10 Ocak 2022 tarihinde Larnaka Havaalanı’na Selanik’ten geldiği sırada Rum polisince tutuklandığını yazdı.
Gazete, tutuklanan şahsın Rusya’ya iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını da aktardı.
 

 

13/01/2022 14:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.