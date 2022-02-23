Rusya’nın ABD büyükelçisi: Yaptırımlar dünya pazarını vuracak

Rusya’nın ABD büyükelçisi, Batı yaptırımlarının dünya pazarlarını vuracağını ve Amerikalıların refahını etkileyeceğini söyledi.

Rusya’nın Ria Novosti haber ajansına konuşan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı yaptırımlarının dünya pazarlarını vuracağını ve Amerikalıların refahını etkileyeceğini ancak Moskova’yı dış politikasını değiştirmeye zorlamayacağını söyledi.

Anatoliy Antonov, “Bize uygulanan yaptırımların küresel finans ve enerji piyasalarına zarar vereceğine şüphe yok.” dedi.

Antonov, yaptırımlardan ABD’nin de etkileneceği ve sıradan Amerikalıların “yükselen fiyatların tüm sonuçlarını hissedeceği” konusunda uyardı.

Analistler, Amerika’nın Rusya’ya ekonomik olarak yaptırımda bulunmasının etkisinin nispeten küçük olduğunu söylüyor, ancak Başkan Biden, Rusya’ya yaptırım uygulanmasının ülke içindeki enerji fiyatları üzerinde bir etkisi olabileceğini kabul etti.

Biden daha önce, “Bunun acısız olacağını iddia etmeyeceğim. Amerikan halkı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmanın hiçbir zaman bedelsiz olmadığını anlıyor” dedi.

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23/02/2022 08:36