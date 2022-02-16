Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

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16/02/2022

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Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

 

16/02/2022 09:03
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TAGS: rusya, ukrayna
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