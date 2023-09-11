Rusya'nın en büyük bakır madeninde üretim başladı

Rusya'nın en büyük bakır madeni Udokan'da işleme tesisinin faaliyete geçmesiyle ilk bakır konsantresi üretildi.

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11/09/2023

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Rusya'nın en büyük bakır madeninde üretim başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle, Udokan'daki bakır işleme tesisi faaliyetine başladı.

İlk bakır konsantresinin de üretildiği tesiste, yılda 150 bin ton bakır üretimi hedefleniyor.

Batıda Baykal Gölü, doğuda ise Pasifik Okyanusu arasında kalan Udokan, 26,7 milyon ton rezerviyle Rusya'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük bakır rezervi konumunda bulunuyor.

Çoğunluğu Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait USM Holding, 2008'de gerekli izinleri alarak Udokan'daki çalışmaları başlatmıştı.

11/09/2023 16:46
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TAGS: haber, kıbrıs
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