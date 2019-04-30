Rusya’nın en güzel hokeycisi seçildi
30/04/2019
Rusya Kadınlar Hokey Ligi, ülkenin en güzel hokeycisini belirledi. 27 yaşındaki Ağizel kentinden Yelina Mitrofanova, 'Lig Güzeli' seçildi.
Rusya Kadınlar Hokey Ligi’nin Bauer hokey malzemeleri üreticisi ile düzenlediği ‘Lig Güzeli’ yarışmasında Ağizel kentinden Yelina Mitrofanova birinci oldu.
Yarışmada Mitfofanova’nın yanı sıra 6 başka katılımcı yer aldı.
Jüri, yarışmacıların tanıtım videolarını izlemeden önce Instagram paylaşımlarını göz önünde bulundurdu.
Mitrofanova jüri oylarının çoğunluğunu aldı. Sporcu geçen sezon 36 oyunda 30 puan toplamıştı.