Rusya’nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu

ads ads ads ads
13/03/2024

ads
Rusya’nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu

Rusya’nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yaptığı yazılı açıklamada, Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi'ne saldırıyı gerçekleştiren İHA’nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA’nın tesise düştüğünü ve bu nedenle üretimin durdurulduğunu kaydeden Golubev, olay neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığını aktardı.

Yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi, Rusya’nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisi konumunda bulunuyor.

Tesise Mayıs 2023’te de İHA saldırısı yapılmış, ufak çaplı zarar meydana gelmişti.

 

13/03/2024 16:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: rusya, petrol,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.