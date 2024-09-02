Rusya'nın hava saldırısı sürüyor: Kiev'de siren sesleri yükseldi

Rusya-Ukrayna hattında savaş karşılıklı hava saldırılarıyla sürüyor. Ukrayna, Rusya tarafından fırlatılan 22 füze ve 20 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Kiev güçleri de, Rusya sınırındaki Belgorod kentini hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk operasyonunun başarısız olduğunu öne sürdü. Rus ordusunun Donbas'taki ilerleyişinin devam ettiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı da savaşı durdurmadı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar devam etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın balistik füzeler de dahil olmak üzere toplam 35 füze ve 23 insansız hava aracıyla saldırdığını açıkladı.

Ukrayna hava kuvvetleri, toplamda 9 balistik füze, 13 seyir füzesi ve 20 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Başkent Kiev'den de patlama sesleri yükseldi. İmha edilen füzelerin enkazının, dört bölgeye düştüğü ve yaralanlar olduğu bildirildi.

FÜZE CAMİYE İSABET ETTİ

Füze enkazlarından biri, Kiev'de bulunan bir camiye isabet etti. Kiev yönetimi, Rusya'yı ibadethaneleri yok etmeye çalışmakla suçladı.

YETİMHANE ZARAR GÖRDÜ

Ülkenin kuzeydoğusundaki Sumi kenti de füze saldırısıyla hedef alınan noktalardan biriydi. Bölgedeki bir sosyal yardım merkezi ve bir yetimhanenin zarar gördüğü öğrenildi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar da oldu. Yaralananlar arasında çocukların da olduğu belirtiliyor.

ANAOKULU 1 HAFTA KAPATILDI

Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod kenti de Kiev güçlerinin hedefi oldu. Çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Bölgedeki bir anaokulunun da ağır hasar aldığı, bu nedenle bazı anaokullarının 1 hafta boyunca kapatılacağı, okullardaki eğitimin ise online yapılacağı öğrenildi.

"DURDURMAYI BAŞARAMIDLAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Kızıl kentinde öğrencilerle bir araya geldi. Gündeminde Ukrayna'nın Kursk'ta düzenlediği operasyon vardı.

Putin, "Hesapları Donbas'ın kilit bölgelerindeki saldırılarımızı durdurmaktı. Sonuç malum Donbas'taki ilerleyişimizi durdurmayı başaramadılar." dedi.

600 RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Ukrayna lideri Zelenski ise Kursk saldırısının hedeflerine ulaştığını öne sürdü. Operasyon boyunca 600'den fazla Rus askerinin esir alındığını söyledi.

"DEVAMI GELECEK"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Kursk operasyonuna yanıt vermeye başladıklarını ve devamının geleceğini açıkladı. Perkov, "Bunun neden tek seferlik bir şey olduğunu düşünüyorsunuz? Silahlı kuvvetlerimizin kararlı eylemlerini görebilirsiniz. Devam edeceklerine şüphe yok." dedi.

RUSYA UKRAYNA'NIN DOĞUSUNA İLERLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Kiev güçleri, 6 Ağustos'ta sürpriz bir şekilde Rusya'nın Kursk bölgesine girerek karşı saldırıya geçmiş,, yaklaşık 130 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti. Ukrayna, Kursk operasyonunun amaçlarından birinin, Rus askerlerini Ukrayna içlerinden çekilmeye zorlamak olduğunu belirtiyor. Ancak Moskova güçleri, Ukrayna'nın doğusunda ilerleyişini sürdürüyor.