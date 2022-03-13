Rusya’nın Instagram yasağı kararına Facebook’tan sert cevap!

Rusya, Ukrayna işgali sonrası Facebook platformunu taraflı olduğu gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Ancak Rusya yaptırımları Instagram yasağı ile devam etti. Yeni adıyla Meta grubu ise hem Facebook hem de Instagram için kapatma kararı alan Rusya ve Putin’e sert yanıt verdi.

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası özel bir ekip kuran ve Rusya medyasının paylaşımlarını etiketleyen Facebook, Rusya’nın tepkisini çekti. Putin’in talimatıyla kapatılan Facebook’u Rusya “aşırılıkçı örgüt” ilan etti.

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13/03/2022 21:13