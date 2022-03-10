Rusya'nın saldırılarından kaçan ailelere Köln'de Türkler sahip çıktı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle ülkeden ayrılan Ukraynalılar Avrupa ülkelerine sığınıyor. Başkent Kiev'den kaçan 19 Kırım Tatar Türküne Almanya'nın Köln kentinde yaşayan gurbetçi Türkler sahip çıktı.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binlerce insan Avrupa'ya akın ediyor.

Polonya, Slovakya ve Romanya'dan giriş yapan Ukraynalıların ilk tercih ettiği ülke ise Almanya.

Köln'de Türk mahallesi olarak da bilinen Keup caddesindeki Ömer-ül Faruk Camii,

çoğu kadın ve çocuktan oluşan 19 Kırım Tatar Türküne kapılarını açtı.

''Onlara gönüllerimizi açtık, yüreğimizi açtık''

Ömer-ül Faruk Camii Din Görevlisi Ruken Karabulut, ''Ukrayna'dan savaştan kaçıp sığınmacı olarak gelen kardeşlerimize Mülheim'deki Ömer-ül Faruk Camii'nde iki katlı binamızı tahsis ettik. Onlara gönüllerimizi açtık, yüreğimizi açtık" dedi.

''Bizim vatanımız, korumak lazım''

28 yaşındaki Limara Kırımlı, kızları Meryem, Safiye ve Adile ile birlikte evin kedisi Pisuşa'yı da alarak Kiev'den kaçtı. Eşini geride bırakan Kırımlı, 4 gün süren yolculuğun ardından Köln'e ulaştı.

Limara, ''Eşimin gelmesini de çok isterdim ama vatanı korumak boynunun borcu. Herkes oradan kaçıp gitse vatanı kim koruyacak? Bizim vatanımız, korumak lazım" diye konuştu.

Rusya'nın 2014 yılında, Kırım'ı işgali sonrası Kiev'e yerleşen aile, Rusya'nın saldırısıyla bir kez daha topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

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10/03/2022 09:44