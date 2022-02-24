Rusya'nın Ukrayna işgali başladı

Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA AİT UÇAK DÜŞÜRDÜ

Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya ait bir uçak düşürdü.

"DONBAS YÜZÜNÜ RUSYA'YA DÖNDÜ"

Putin şunları söyledi: "Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Harekatla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

FİLODAN ÇIKARTMA HAREKATI



Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.



UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.



Ayrıca Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı.



KİEV'DE PATLAMA SESLERİ



Operasyonun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.



Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.



Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.



Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.



Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

UKRAYNA ORDUSU: HAVA SALDIRILARINA KARŞILIK VERİYORUZ

Ukrayna ordusunda yapılan son açıklamada, Odessa'ya Rus askerlerinin girdiği haberlerinin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Ordu, hava kuvvetlerinin Rusya'nın hava saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Bu habere tepkiniz:



24/02/2022 07:52