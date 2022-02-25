Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde. Ülke genelinde genel seferberlik ilan edilirken, saldırılarda şimdiye kadar 137 asker ve sivilin öldüğü bildirildi. Rus bombardımanı sabah saatlerinde yeniden ülkenin birçok noktasında başladı. Ukrayna hükümet danışmanı, Rusya'nın tanklarla Kiev'e girmeyi planladığını ve bugünün en zor gün olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı.

Rusya'nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 4.20'den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geliyor.

Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı.

09.05: Ukrayna'da Savunma Bakanı Yardımcısı, Ukrayna ordusunun, sayısal olarak az olmasına rağmen, dört cephede mevzileri savunduğunu bildirdi. Ayrıca, Rus askerlerinin bugün Kiev yakınındaki alanlara girebileceğini söyledi.

08.56: Ukrayna'nın hükümet danışmanı, "Bugün en zor gün olacak" diyerek, Rusya'nın planın Kiev'e tanklarla girmek olduğunu açıkladı. Danışman, yabancı müttefiklerden gelen güdümlü tanksavar füzelerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.

08.49: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı uzun bir düredir işgal etmeyi planladığını öne sürdü. NBC Nightly News with Lester Holt adlı televizyon programında konuşan Blinken, "Bu Putin'in başından beri planladığı bir şeydi. Onu caydırmak, bu saldırıdan vazgeçirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Ama açıkçası, işgali uzun zamandır planlanıyordu. Bu tamamen Ukrayna'yı yörüngesine sokmaya çalışmakla ilgili, eğer yapabilirse, Sovyet imparatorluğuna yakın bir şey oluşturacak" dedi.

08.38: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, uygulanan yaptırımların Rusya için yeterli ve caydırıcı olmadığını söyledi. Zelenski, dünyanın Ukrayna'yı uzaktan gözlemlemeye devam ettiğini açıkladı.

08.15: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya'nın füze saldırıları yeniden başladı" dedi.

08.00: Ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv'de siren sesleri duyuluyor. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.

06.30: Ukrayna, Kiev'e saldıran bir Rus hava taşıtının vurulduğunu duyurdu. Uçağın düşerken binaya çarptığı belirtildi.

UKRAYNA'DA ŞİMDİYE KADAR 137 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı sitem dolu açıklamada ilk gün sivil ve asker toplamda 137 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ülkede genel seferberlik ilan edildi. 90 gün boyunca geçerli olacak kararnamede 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terketmesi yasaklandı. Dün de eli silah tutan herkes cepheye çağrılmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ'NİN KONTROLÜ RUS ASKERLERİNE GEÇTİ

Buna karşın Rusya'dan, "Bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık" açıklaması gelmişti.

Üç koldan saldırı halindeki Rus ordusu Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor. Başkent Kiev'in sadece 150 kilometre ötesinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü Rus askerlerine geçti.

LİDERLER NE DEDİ?

Rusya'nın vurdugu yerler

Saldırıyı başlatan emri veren Vladimir Putin sonraki 15 saat boyunca sessizliğe gömüldü. Türkiye saatiyle akşama doğru açıklamalarda bulunan Putin Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunarak, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu" diye konuştu.



Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık" dedi.

Zelenski ise yoğun bir gün geçirdi. Bir yandan ülkesine sesleniş konuşmaları yapan Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan diğer ülkelerin liderleriyle görüştü.

Avrupalı liderlerle NATO üyeliğini konuştuğunu söyleyen Zelenski, "Onlara direkt olarak NATO'da olup olmayacağımızı sordum, kimseden yanıt yok. Herkes korkuyor ama biz korkmuyoruz" demişti.

Zelenski Moskova'dan gelen diyalog mesajlarına ilişkin, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller" şeklinde konuşmuştu.

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25/02/2022 08:33