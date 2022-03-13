Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi

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13/03/2022

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.
Brüksel'de Albertina Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Savaşa hayır", "Rusya evine dön", "Putin'i durdurun", "Putin terörist" yazılı pankartlar taşıyarak "Savaşı durdurun" sloganları attı.


Göstericiler, Avrupa Birliği ve NATO'yu, barış ve diyalog için gerekeni yapmaya davet etti.
Rusya aleyhine sloganların atıldığı protestoda, bazı göstericilerin ağladığı görüldü.

13/03/2022 18:23
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