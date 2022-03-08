Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. günü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 12. gününde de sürerken heyetler ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak. Bölgede şiddetli çatışmalar sürerken, Harkov kentinde bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Öte yandan Belarus medyası Harkov'da füze saldırısı başladığını açıklarken, patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Ukrayna'da dört şehirde geçici ateşkes başladı. Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol'de insani koridor oluşturuluyor. İşte bölgeden anbean anlık tüm gelişmeler...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 12. gününde de devam ediyor.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi. Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

Ateş hattından anlık tüm gelişmeler

-Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

-Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.

-Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu bildirdi.

-Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller, otobüslerle Kiev'deki tren istasyonuna getirildi.

Rus saldırılarından kaçmak isteyen binlerce Ukraynalı da özel araçlarıyla istasyona geldi.

Tahliye için gelen siviller nedeniyle tren istasyonunda yoğunluk oluştu. Tahliye için bekleyen sivillerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.

-İngiltere Başbakanı Johnson, Ukraynalıların ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini söyledi.

- AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "İnsan hakları kurallarına uyması için Kiev'e baskı yapın" çağrısında bulundu.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

- Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya'nın insani koridorlar üzerinden Ukraynalıların Rusya'ya tahliye edilmesine yönelik teklifinin "saçma" ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'da yerlerinden edilen siviller için 30 ton insani ve tıbbi yardımda bulunduğunu bildirdi

-Lviv'deki Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü.

- Rusya'dan görüşmeye ilişkin yeni açıklamalar geldi. Moskova'dan görüşmeyi yapacak heyetin Belarus'un Brest kentine vardığı aktarıldı.

Ukrayna heyeti görüşmelerin 17'de başlayacağını duyurdu.

Görüşmelere saatler kala Kremlin barış için şartlarını açıkladı.

Rus tarafının talepleri ise şöyle:

Ukrayna' Kırım'ı Rus toprağı, Donetsk ve Luhansk'ı ise bağımsız devlet olarak tanımak zorunda.

Ukrayna Anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloka girme iddialarını reddetmeli.

Rusya, Ukrayna'ya koşulları sağlaması halinde operasyonların derhal durdurulacağını bildirdi.

Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesi

-Rusya, Moskova'ya dost olmayan ülkelerin listesini resmen onayladı. Listede Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerin yanı sıra ABD ve Ukrayna var. Ayrıca, tüm Birleşik Krallık, Kanada, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da listede.

-Ukrayna: Vinnıtsya askeri havaalanına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

-Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum" dedi.

- Rus ordusu dün akşam saatlerinden bu yana Harkov'u bombalıyor. Sabah saatlerine kadar devam eden ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılar sonucu konutlar, idari binalar, sağlık ve eğitim kurumları kullanılamaz hale geldi. Semavi Yüz Kahramanları Meydanında bulunan konutlarda saldırı sonrası yangın çıkarken, acil durum ekipleri alevlere müdahale etti. Harkov Belediye Meclisine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 48 eğitim kurumu da saldırılar nedeniyle yerle bir oldu.

Ukrayna'nın Mariupol şehrine insani yardım götürecek ve oradan sivilleri tahliye edecek olan yaklaşık 30 otobüs, Zaporijya bölgesinde bekletiliyor. Dünkü insani koridor girişimleri başarısız olurken taraflar birbirini suçladı. Son olarak Moskova bugün saat 10.00 itibariyle birçok kentte insani koridorlar için saldırıları geçici olarak durduracağını açıkladı.

AB, 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor

- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde Ukrayna'nın da olduğunu ifade eden Borrell, burada "Afganistan'ın durumunun benzeriyle" karşı karşıya kaldıklarını, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini belirtti.

Borrell, yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Josep Borrell, bu kişileri ağırlamak için Ukrayna'ya komşu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 12'nci gününde de devam ettiğini söyledi.

Dünya liderleri ile temaslarını sürdürdüklerini dile getiren Zelenskiy, "Ortaklarımızla temaslarımızdaki tezlerimiz mantıklı, adil ve dürüst. İşgal devam ediyorsa ve Rusya, Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımların uygulanması gerekiyor" dedi.

Rusya ile ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğinin durdurulması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya ile ihracat ve ithalatın boykot edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

- Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek "İşgalciler, bu gece Mıkolayiv kentine saldırdı ve roket topçuları ile sivillerin yaşadığı mahalleleri vurdu, barışçıl Harkiv'in mahallelerine saldırdı" dedi.

dedi. Bunun "terör" olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının kapatılması talebini yineledi.

- Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi." dedi.

Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

6 insani koridor açıldı

Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol-Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava." dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.

Rusya füze saldırılarına devam e diyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belarus sınırından füze saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı kahramanca direnişinin 12'inci gününde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin gece yarısından bu yana Ukrayna yerleşim birimlerine roket, bomba ve topçu saldırıları yaptığı vurgulanarak "İşgalciler, Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlemek için Belarus'un hava sahasını kullanmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin ilerleyişini durdurmak için her yönde savunma operasyonları yürüttüğü aktarılan açıklamada, Rus güçlerinin karada ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir diğer açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 46 uçak, 68 helikopter, 290 tank, 999 zırhlı araç, 117 topçu sistemi, 454 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

-Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanmasına imkan verecek yeni bir yasa tasarısını acilen meclisten geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

-Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Harkiv ve Donetsk bölgelerinden tahliyelerin devam ettiğini belirterek bölgedeki tren istasyonlarına çadır ve aş evlerikurulduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri Ternopil, Zakarpatya, Odesa, Lviv ve Çernivtsi bölgelerindeki kontrol noktalarına Ukrayna Kızılhaçı ve yerel makamlarla işbirliğiyle 45 çadır kurdu. Çadırlarda bulunan aş evleriyle tahliye edilen sivil halka yardımcı olmaya çalışıldığı ifade edildi.

-Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri konvoyun Ukrayna'nın Kiev bölgesinde ilerleyişte olduğu ifade edildi. Görüntülerde çok sayıda tankın başkente doğru yolda olduğu görüldü.

Ukrayna: Odessa'nın yakınında Rus savaş gemisi vuruldu

- Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Bratçuk, "Bir düşman gemisi daha eksildi." ifadesini kullandı.

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08/03/2022 08:44