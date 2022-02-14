Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali Avrupa'da yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgalinin Avrupa'nın göbeğinde yeni bir mülteci akınına yol açması bekleniyor.

Uzmanlar, böyle bir mülteci akınından en fazla etkilenecek ülkenin, Polonya olacağını dile getirirken, Varşova'nın büyük bir akın karşısında tecrübesiz olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan Polonyalı yetkililerin mülteci akınına karşı çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bölge yönetimlerinin ve belediyelerin, Ukrayna'da savaş çıkması halinde mülteci kabul etme olasılıklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Polonya'da valiler de hafta sonu belediyelerden olası mülteci akınına karşı konaklama tesislerinin listesi ile kapasitelerine ilişkin bilgiyi 48 saat içinde İçişleri Bakanlığına vermelerini istedi.

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Polonya İçişleri Bakanı Yardımcısı Maciej Wasik de bir milyona yakın Ukraynalı mültecinin ülkeye gelme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Wasik, "En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bir milyona yakın Ukraynalı mülteci dalgasına hazırlıklı olmak için adımlar atıyoruz. Polonya hükümeti, Rusya ile gerilimin yükseldiği Ukrayna ile dayanışma içinde hareket edecek. Cenevre Sözleşmesi uyarınca bu insanlar Polonya koruması altında olacak ve yardıma ihtiyacı olan kişilere kesinlikle hayır demeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"YÜZ BİNLERCE İNSANDAN OLUŞAN BİR AKIN, POLONYA'NIN KALDIRABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Polonya'nın büyük bir mülteci akınını yönetemeyeceğini düşünenler de var.

Polonya göçmen haklarını destekleyen sivil toplum kuruluşu Polonya Göç Forumu Başkanı Agnieszka Kosowicz, "Polonya Yabancılar Dairesi tarafından işletilen 10 merkez toplam 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Bu kapasitenin 800'ü de şu anda kullanımda." diyerek barınma sorununa dikkati çekti.

Polonya'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Jan Piekto da "İş aramak için gelen ve Polonya toplumunun etkin bir parçası olan bir milyondan fazla Ukraynalı bulunuyor. Ancak savaştan ve ölümden kaçan yüz binlerce insandan oluşan bir akın, Polonya'nın kaldırabileceği bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

POLONYA, UKRAYNALI MÜLTECİLER İÇİN AVRUPA'YA GİDEN KİLİT BİR YOL OLACAK"

Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) de Avrupa Birliği ve Vişegrad Grubu yetkililerinin Ukrayna'nın olası işgali durumunda mülteci akınında ilk kabul ve geçiş ülkelerinin buna hazır olup olmadığını değerlendirmeleri gerektiği açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "AB güvenlik yetkilileri ile Vişegrad Grubu ülkelerinin içişleri bakanlıkları ilişki kurmalı, ilk kabul ve geçiş ülkeleri olarak hazır olup olmadıklarını değerlendirmelidir. Polonya özel bir öneme sahiptir. Rusya'nın Ukrayna'nın büyük bir bölümünü işgal ettiği bir senaryoda Polonya, Ukraynalı mülteciler için Avrupa'ya giden kilit yol olacak." ifadesi kullanıldı.

Polonya'nın Ukrayna ile 482 kilometreden uzun bir sınıra sahip olduğuna ve sınırda 10'dan fazla geçiş gölgesinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Polonya'nın coğrafi yakınlığı, nispeten daha yüksek maaşlar ve diğer faktörler nedeniyle halihazırda da tercih edilir bir ülke olduğu belirtildi.

POLONYA 2015’TE UKRAYNA VATANDAŞLARININ SIĞINMA TALEPLERİNİN YÜZDE 99'UNU REDDETMİŞTİ

CEPA ayrıca geçmişte yaşananların Polonya'nın diğer AB ülkeleri gibi Ukraynalı mültecilere kollarını açmayacağının işaretini verdiğini bildirdi.

Merkezin açıklamasında, "Geçmiş, Polonya'nın diğer AB ülkeleri gibi, Ukraynalı sığınmacılara kollarını açmayacağını gösteriyor. Polonya Başbakanı Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederken, bunun sığınma konusunda Polonya'nın sert politikalarını gevşetmeye kadar varacağı belirsiz. 2015 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından Polonya, Ukrayna vatandaşlarının sığınma taleplerinin yüzde 99'unu reddetti." ifadelerine yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



14/02/2022 10:09