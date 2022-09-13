Rusya'nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Zyazikov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle dün Rusya’nın yeni Güney Kıbrıs büyükelçisinin atandığı belirtildi.

Politis gazetesi Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in yerine, 65 yaşındaki devlet yetkilisi Murat Magometovich Zyazikov’un atadığını yazdı.

Haberi “Lefkoşa Üzerinden Putin’in Erdoğan’a Hediyesi “ başlığıyla veren gazete Zyazikov’un, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı Kırgız’da doğduğunu, SSCB dağıldıktan sonra İnguşetya özerk bölgesinde 2002-2008 yılları arasında başkanlık yaptığını yazdı.

Zyazikov’un özgeçmişine dair ayrıntı veren gazete Zyazikov’un, felsefe doktorluk unvanına sahip olduğunu ayrıca Sovyetler Birliği döneminde Rusya gizli servisi KGB’de görev yaptığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Zyazikov’un atanmasının, Güney Lefkoşa’da sürprize neden olduğunu ancak bunun nedeninin, gizli serviste görev yapması değil Sünni Müslüman kimliğiyle alakalı olduğunu yazdı.

Gazete Rusya’dan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Zyazikov tercihinin, Dışişleri Bakanlığıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını, tamamıyla siyasi ve Putin’in kendisine ait bir karar olduğunu belirtti.

Habere göre diplomatik çevrelere göre, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a atadığı diplomatik misyon, birçok kesime mesaj göndermekte.

Gizli serviste görev yapmasının şaşkınlık yaratmadığını çünkü bu tür olayların Rus diplomatik misyonlarda alışılageldik bir durum olduğunu yazan gazete Μüslüman bir Rus elçinin Lefkoşa’ya atanmasının farklı olacağını ve Ada’nın kuzeyinde güçlendirilmiş bir statüye sahip olacağını savundu.

Habere göre diplomatik ve diğer kaynaklar, bahse konu elçinin atanmasının, Güney Kıbrıs’a karşı bir hamle olarak yorumlanmaması gerektiğini buna eş zamanlı olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar’ın güvenilir muhatabını teşkil edeceğini belirttiler.

Gazete Rusya’nın bugünkü taktiğine ilişkin olarak bu atamanın, bugünkü tek batı muhatabı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir hediyeyi ya da olumlu bir karşılığı teşkil edebileceğini yazdı.

Gazete, diplomatik kaynakların, Ukrayna krizindeki TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumu ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son dönemlerdeki Nagorno – Karabağ gerekse Ankara’nın Suriye’deki varlığı konusundaki kararlarıyla bir dizi hediyeler verdiğini (gazeteye) anımsattığı belirtti.

Gazete yeni elçinin Lefkoşa’daki varlığının diplomatik kurumları değiştirmeyeceğini ancak Moskova’nın KKTC’ye yönelik açılımlarına ilişkin yeni olgular yaratacağını da yazdı.

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13/09/2022 11:07