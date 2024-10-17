Rutte: Zelenski’nin “zafer planı”nı tümüyle desteklediğimizi açıklayamam

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin açıkladığı “zafer planının” bugün Brüksel'de başlayacak NATO Savunma Bakanları toplantısında görüşüleceğini açıkladı. Rutte, “Bu, planın tümünü desteklediğim anlamına gelmiyor” dedi.

Brüksel’de NATO karargahında yapılacak Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Mark Rutte, Zelenski'nin öğlen saatlerinde Ukrayna Parlamentosu'na sunduğu barış planına atıfta bulunarak, “Perşembe akşamı NATO-Ukrayna toplantımızda bu plan da masada olacak” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın beş maddelik “zafer planı”nın Kiev'in “NATO’ya katılım davetini koşulsuz almasının” yanı sıra, kendi topraklarında “nükleer olmayan stratejik caydırıcılık konuşlandırılmasını” da öngördüğünü söyledi.

Ukrayna Parlamentosu'nda konuşan Zelenski, “Ukrayna'nın müttefikleri tarafından şimdi uygulanması halinde, bu planın Rusya'ya karşı savaşın gelecek yıl gibi erken bir zamanda sona ermesine yol açabileceği” güvencesini de verdi. Zelenski, “Rusya'nın barışa zorlanması için hep birlikte durumu değiştirmeliyiz” çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, basın toplantısında, planın “güçlü bir sinyal” olduğunu ancak mevcut haliyle bu planın her unsuru hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Rutte, “Bu planı dikkate alıyoruz. Daha iyi anlamamız gereken birçok soru var. Bunun yönlerini tartışacağız ve birçok noktadaki anlayışımızı derinleştirmemiz gerekecek. Kapalı kapılar ardında bir diyaloğumuz olacak. Ancak şu anda planın tüm yönlerini desteklediğimizi söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim, kesinlikle Ukrayna'yı destekliyoruz” dedi.

Genel Sekreter, "Plan, Ukraynalılar’la ne yapıp ne yapamayacağımızı görmek için görüşmemiz gereken pek çok bileşeni, çeşitli siyasi ve askeri konuları içeriyor” diyerek, Ukrayna'ya büyük askeri yardım sağlamaya devam etmenin önemini vurguladı.