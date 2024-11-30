Ruud van Nistelrooy yeniden Premier Lig'de

Manchester United'dan ayrılan Ruud van Nistelrooy, Leicester City'nin yeni menajeri oldu. Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Erik Ten Hag'ın ayrılmasıyla kısa süre Manchester United'ı çalıştıran Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim'in gelişiyle İngiliz devinden ayrıldı.

Hollandalı teknik direktörün ülkesinde takım çalıştıracağına dair iddialar ortaya atılsa da van Nistelrooy, Premier Lig'de kaldı.

48 yaşındaki isim, Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ekiplerden Leicester City ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı.

"GURURLUYUM, HEYECANLIYIM"

Leicester City'nin resmi sitesine konuşan Ruud van Nistelrooy, "Gururluyum, heyecanlıyım. Leicester City hakkında konuştuğum herkes çok heyecanlı ve hevesli. Kaliteli insanların çalıştığı, tarihi olan bir kulüp. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezon Championship'te şampiyonluk yaşayarak Premier Lig'e yükselen Leicester City bu sezon oynadığı 12 maçta istediği sonucu alamadı. Mavi beyazlılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi ile topladığı 10 puanla 16. sırada yer aldı.