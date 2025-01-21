“Rüya ile Gerçek” projesi başladı…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ünlü piyanist Rüya Taner ile birlikte Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen “Rüya ile Gerçek” projesi kapsamında, ilk ziyaret Rüya Taner’in mezun olduğu Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’na yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Başarının önünde sizi kimse durduramaz. Daha dün sizler gibi bu sıralarda oturan Rüya Taner, dünyaca ünlü bir piyanist olmuş ve adını dünyanın her köşesine duyurmuştur. Eminim sizin de aranızdan benzer başarılar yakalayacak gençlerimiz çıkacaktır.” dedi.

Rüya Taner ise Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri için piyano çaldı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“Rüya ile Gerçek” projesi, ilkokul ve kademeli okulları kapsayan bir ziyaret programını içeriyor. Proje kapsamında, piyanist Rüya Taner öğrencilerle bir araya gelerek onlara ilham verici bir dizi etkinlik düzenleyecek.