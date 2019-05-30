Rüya Taner İzmirli Sanatseverlerle Buluştu

Konser piyanist Rüya Taner dün akşam İzmir Ahmed Adnan Saygun salonunda İzmirli sanatseverlerle buluştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde verdiği konserinde Rüya Taner F. Liszt’in çok sevilen piyano ve orkestra için Macar Fantazisi ile sevilen iki solo konser etüdünü seslendirdi.

Rüya Taner, geçen hafta “Kuzey Kıbrıs 23. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” gala gecesinde, sanatseverlerle buluşmuştu.

Festivalde, F. Mendelssohn’un “Keman ve Piyano Konçertosu” nu seslendiren Taner, önümüzdeki günlerde de Beethoven’in ünlü “Keman, Viyolonsel ve Piyano için üçlü Konçertosu“ ile Finlandiyalı sanatseverler ile buluşacak.