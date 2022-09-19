Rüya Taner, Kürşat Başar’la birlikte Lizbon’da resital veriyor

Konser piyanisti Rüya Taner, Türkiyeli yazar Kürşat Başar’la birlikte Lizbon’da konser veriyor.

“Bir yazar bir piyanist buluşması” formatındaki konserlerin ilki yarın, ikincisi de Çarşamba günü Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Lale Türker’in daveti ve himayelerinde yapılacak.

Her iki konser de Lizbon Belem Kültür Merkezi’ndeki Almada Gegreiros Room’da saat 19.00’da başlayacak. İlk konserin Lizbon’daki yabancı misyon ve özel davetlilere; ikincisi halka açık olacağı kaydedildi.

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19/09/2022 09:44