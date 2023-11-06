Rüya Taner ve Kürşat Başar’dan Cumhuriyet Resitali

Piyanist Rüya Taner ve Kürşat Başar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in organizasyonunda Cumhuriyet Resitali düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırında yer alan resitale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel tatar ve kızı da katıldı.

Gecede 100. Yıl Marşı tenor Umut Cem Erten tarafından seslendirildi. Resitalde, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve önemini anlatan eserler seslendirildi.