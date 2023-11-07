Rüya Taner ve Kürşat Başar’dan muhteşem bir Cumhuriyet Resitali buluşması

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı dolayısıyla ünlü müzisyenler Rüya Taner ve Kürşat Başar ile Cumhuriyet Resitali düzenledi.

Turkcell Platinum organizasyonuyla gerçekleşen resitalde, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve önemini anlatan birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ünlü müzisyenler Rüya Taner ve Kürşat Başar ile Platinum organizasyonuyla çok özel bir gece düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Resitali, Bellapais Manastırı’nda gerçekleşti. Resital müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Gecede aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi ve kızı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve eşi, Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca, Müsteşarlar, Milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir başta olmak üzere çok sayıda protokol ve iş insanı yer aldı.

Cumhuriyet Resitali’nde devlet sanatçısı, ünlü piyanist Rüya Taner'in bestelediği 100. Yıl Marşı'nın tenor Umut Cem Erten tarafından seslendirilmesi konuklara sürpriz olurken, bu özel an, Cumhuriyet coşkusunu vurgulayan anlamlı bir performansla taçlandırıldı. Resitalde, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve önemini anlatan birbirinden güzel eserler seslendirildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum üyeleri de yapılan çekilişin ardından gecede yerini aldı. Bellapais Manastırı'nın tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlikle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Gecenin sonunda Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, müzisyenlere çiçek takdiminde bulunarak böylesi anlamlı bir organizasyonda yer aldıkları için onur duyduklarını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Küçüközdemir bu özel geceye katılan herkese teşekkürlerini sundu.