Rüyalar hakkında 8 şaşırtıcı bilgi!

1953 yılında Chicago Üniversitesi’nden Nathaniel Kleitman ve Eugene Aserinsky uyku bilimi üzerine çalışmalar yaptılar. Yaptıkları çalışmalarda deneklerin uyku sırasında, göz seyirmelerinin ardından REM uykusuna geçtiğini gözlemlediler.

Rüya gördüğümüz evre olan REM uykusu sırasında rüya görmemizin nedeni hala tam olarak bilinemese de, REM in doğası, içeriği ve fizyolojisine dair bilgilerimiz günden güne artmaktadır.

1. Hepimiz Rüya Görmekteyiz

2015 yılında yapılan bir çalışmada rüya görmediğini iddia eden insanların aslında rüyalarını hatırlamadıkları anlaşıldı. Yani hatırlamıyor olsak bile hepimiz rüya görüyoruz. Ancak rüyaları hatırlamamanın bazı nörolojik temelleri olduğu 2014 yılında yapılan bir çalışmayla ortaya koyuldu. Çalışmada rüya görmediğini belirten insanların REM uykularının biraz daha farklı olduğu ortaya çıktı.

2. Siyah Beyaz Televizyon İzlediğinizde Rüyalarınız da Siyah Beyaz Olabilir

1942 yılında yapılan bir çalışmada 277 deneğin %71 inin rüyalarının çoğunun siyah beyaz olduğu, renkli rüyaları oldukça seyrek gördükleri anlaşılmıştır.

Aynı çalışma 2001 yılında tekrarlandığında ise katılımcıların sadece %18 i siyah beyaz rüyalar gördüklerini belirtmişlerdir. 2008 yılında ise bazı insanların neden gri tonlarında rüya gördüğünü bulmaya çalışan İngiliz araştırmacılar o insanların siyah beyaz film izleyen insanlar olduğu sonucuna ulaştılar.

3. REM Rüyaları Daha Agresif

İnsanlar REM uykusu dışında da rüya görürler. Yapılan çalışmalarda REM aşaması dışındaki rüyalarda dostane ilişkiler daha fazla iken REM aşamasında saldırganlığın arttığı ortaya çıkmıştır.

4. Silah Kullanan İnsanlar Şiddet İçerikli Rüyalar Görmeye Daha Yatkındır

Şiddete gerçek hayatta maruz kalmak bilinç altına sızıyor olabilir. Yapılan bir çalışma Call of Duty ve diğer şiddet içeren oyun bağımlılarıyla Kanadalı askerleri kıyasladı. Ve askerlerin oyun bağımlılarına göre daha fazla şiddet içeren rüya gördüğünü ortaya çıkardı.

5. Kadınlar Erkeklerden Daha Fazla Kabus Görüyorlar

Yapılan bir çalışmada bu durumun 10 yaşında başladığı bulunmuştur. Bu durumun sebepleri olarak; kadınların rüyaları hatırlamada daha iyi olmaları ve kabus görme ile uyumlu bir özellik olan yüksek nevrotik seviyeler gösterme sıklıklarının da daha fazla olması söylenebilir.

Özellikle de gece geç saatlere kadar uyanık kadınlar daha fazla kabus görmekteler. (Nevrotik bozukluk güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak, plansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğudur.)

6. Hamile Kadınlar Ucube Rüyalar Daha Fazla Görüyorlar

Hamile kadınların hamile olmayan kadınlara kıyasla hamileliklerinin özellikle son ayında daha fazla kabus gördükleri ortaya çıktı. Hamileliklerinin son dönemlerindeki uykunun kalitesizliğinden dolayı bu kötü rüya görme oranının arttığı düşünülmektedir.

7. Rüya Gören Birisinin Ne Gördüğünü Gözlemleyebiliriz

Bilim kurgu gibi gelen bu bilgi, 2013 yılında, bilim insanlarının fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) sayesinde insanların rüyalarında ne gördüklerinin izlenebileceğini keşfetmesiyle gerçek oldu.

Uyuyor da olsak uyanık da olsak, beyin aktivitesi örüntüleri aynı mental görüntülere denk düşmektedir. Yani bir insan kırmızı elma hayal ettiği takdirde beyninde oluşan aktivitelerle, rüyasında “kırmızı” fantazilerdeyken aynı aktivitelere sahip oluyorlar.

8. Koku, Rüyalarımızı Şekillendiriyor

2008 yılında yapılan bir çalışmada; kokuların rüyalarımızın duygusal havasını etkilediği bulundu. Alman araştırmacılar, katılımcıların bir kısmını çürük yumurta kokusuna diğer kısmını maruz bıraktılar.

Çürük yumurta kokusuna maruz kalan insanlar daha olumsuz rüyalar görürken, aromatik kokulara maruz kalan insanlar ise daha tatlı rüyalar gördükleri belirttiler.

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23/12/2022 18:46