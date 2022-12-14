Rüyasında Zelenski ile selfie çeken Rus blogger'a para cezası

Rusya'nın Sibirya eyaletinde yer alan Zabaykalski Özerk Bölgesi’ndeki Chita'da kentinde yaşayan 26 yaşındaki Ivan Losev, Instagram hesabının ülkenin Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından izlendiğinden habersiz olduğunu belirtti.

YAKLAŞIK 9 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Losev, rüyasında Zelenski’yi gördüğünü paylaşmasının ardından yerel bir mahkeme tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefeti çiğneyen bir yasayı ihlal etmekten suçlu bulundu. Losev, ardından 30 bin ruble (yaklaşık 8 bin 830 lira) para cezasına çarptırıldı.

Losev, Eylül ayında Vladimir Putin'in seferberlik emrine atıfta bulunan rüyasının ayrıntılarını şöyle paylaştı:

"RÜYAMDA ZELENSKİ İLE SELFIE ÇEKTİRDİM"

"Dün gece, seferber edildiğimi ve eğitim kampına götürüldüğümü gördüm. Aniden Zelenski liderliğindeki AFU (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) savaşçıları içeri girdi, herkesi topladı ve bizi idam mangasına aldı. Zelenski’yi birden yanıma geldi ve ona ‘Ah, Instagram'daki hikayelerini gördüm. Şan olsun Ukrayna'ya! Kahramanlara şükürler olsun!' diye seslendim. Sonra Zelenski ile yan yana durduk. Ona, ‘Instagram'ım için seninle bir selfie çekebilir miyim?' diye sordum. O da ‘Tabii ki’ dedi.”

"APTALCA BİR DURUM"

Diğer taraftan Losev, bir yetkiliNİN kendisine azami 15 yıl hapis cezası gerektiren suçla itham edildiğini söylediğini belirterek, karşı karşıya kaldığı durumu “aptallık olarak” nitelendirdi.

Öte yandan söz konusu yasa, Kremlin’in özel askeri operasyon olarak tanımladığı Ukrayna’daki savaşı halkın eleştirilmesini önlemek için çıkarıldı.

Bununla birlikte, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol'dr alyapı zarar gördüğü için halk ısınamıyor. Kış aylarında dondurucu sıcaklıkların görülmesiyle birlikte bölgedeki halk çok zor bir durumda bulunuyor.

Sürgündeki belediye başkanının danışmanı olan Petro Andryushchenko, hakın çaresizliğinin yakında Rus yetkililere karşı topyekun ayaklanmalara dönüşebileceği konusunda uyardı.

"MARIUPOL'DE İSYAN YAKLAŞIYOR"

Andryushchenko, Telegram mesajlaşma uygulamasında "Mariupol'da bir isyan yaklaşıyor" diye yazdı.

Mariupol'deki binaların ve kritik altyapısının yaklaşık yüzde 90'ı, bu yılın başlarında aylar süren kuşatma sırasında şiddetli bombardımana maruz kaldığı için hasar gördü veya yok edildi.

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14/12/2022 20:21