Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor

ads ads
09/03/2022

ads
ads
ads
Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor

Serabral Palsi (beyin felci) ile mücadele eden 8 yaşındaki Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor.

Mağusalı 8 yaşındaki Rüzgar Alıkan doğuştan bir çeşit beyin felci olan Serabral Palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Ameliyat masrafı için kalan 100bin TL yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Alıkan ailesi, Rüzgar’ın sağlığına kavuşması için sürdürülen çabanın desteklenmesi için yardım beklediklerini ifade etti.

Rüzgar için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0542 875 2551 numaralı telefondan aileye ulaşabilecekleri kaydedildi.

09/03/2022 14:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Rüzgar Alıkan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.