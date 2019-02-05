Rüzgar Kıbrıs’a ulaşabilir!

Akdeniz’de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye Meteoroloji Dairesi’nin uyarılarına göre rüzgarın hızı 100 kilometreye kadar ulaşacak. Batı bölgesinden etkisini gösteren şiddetini gösteren rüzgarın Kıbrıs’a ulaşma ihtimali var. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiler doğrultusunda KKTC’de olumsuz bir durum yaşanmadı.

Bu gece yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısı başlaması beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Cuma gece yarısına kadar yer yer etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti