Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel futbolculuk kariyerini noktaladı.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel kariyerini 37 yaşında noktaladı.

Tecrübeli isim sosyal medya hesabında emeklilik kararını duyurdu. Formasını giydiği takımlardan video paylaşan Babel, "Emekli oldum. Teşekkür Futbol." yazdı.

BEŞİKTAŞ'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ajax altyapında yetişen Ryan Babel, 2007-2008 sezonunda Liverpool'a transfer oldu. Hollandalı futbolcu daha sonra Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giydi.

Babel, Beşiktaş'la 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ryan Babel kulüp kariyerinde 653 maçta forma giyerken, 134 gol atıp 82 asist yaptı.