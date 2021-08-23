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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde olan eski futbolcusu Ryan Donk ile anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki Surinamlı futbolcu, kısa bir süre içerisinde Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.

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23/08/2021 19:31