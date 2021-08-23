Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve kulüp arayan Ryan Donk'un yeni takımı belli oldu.

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23/08/2021

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Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu

Ryan Donk'un yeni adresi belli olduKlavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde olan eski futbolcusu Ryan Donk ile anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki Surinamlı futbolcu, kısa bir süre içerisinde Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.

23/08/2021 19:31
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TAGS: Ryan Donk’un yeni adresi belli oldu, haberkibris,
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