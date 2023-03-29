Ryan Giggs'in varisiydi: Futbolu bıraktı 250 bin Dolar'lık saat satıyor

Galli eski futbolcu Ramon Calliste 16 yaşında Manchester United altyapısına transfer oldu.



Orta saha mevkisinde oynayan ve Ryan Giggs'in varisi olarak gösterilen Calliste, a takımda forma giymese de Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gibi önemli oyuncularla antrenmanda yer aldı.

Sir Alex Ferguson ile tanışmasını anlatan Calliste, "Old Trafford'a gittiğimde Sir Alex Ferguson ile tanıştım. İnanılmaz bir deneyimdi. Çok özeldi." dedi.



Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız adayları arasında gösterilen Ramon Castilla, 2006'da yaşadığı diz sakatlığı yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı.



2013 yılında değeri 250 bin Dolar'ı bulan kendi saat markasını kurdu. 37 yaşındaki eski futbolcu şimdi Dubai'de hayatını sürdürüyor.

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29/03/2023 19:26