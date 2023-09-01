Ryan Gravenberch transferi için anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'in transferi için 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Premier Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Liverpool, orta sahasına bir takviye daha yaptı.



Transfer döneminde Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'la orta sahasını güçlendiren Jurgen Klopp'un ekibi, Bayern Münih'ten Ryan Graverberch için Bavyera ekibiyle anlaşma sağladı.



Athletic'te yer alan haberde transferin 40 milyon euroya tamamlanacağı belirtildi.



Gravenberch'in yarın İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve kontrollerin ardından transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.



Bundesliga'da bu sezon tek maçta süre alan Hollandalı futbolcu, Augsburg karşısında oyuna sonradan dahil olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu Werder Bremen maçında ise yedek kulübesinde yer almıştı.



Ajax altyapısından yetişen Ryan Gravenberch, 18 milyon 500 bin euro karşılığında 2022/23 sezonunda Bayern Münih'e imza atmıştı.