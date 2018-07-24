Ryan Reynolds'tan DC itirafı!

Özellikle Marvel hayranlarının yakından tanıdığı Deadpool, uzun bir süredir sempatik oyuncu Ryan Reynolds tarafından canlandırılıyor. Ancak Ryan Reynolds'ın canlandırdığı kahramanlar arasında sadece Deadpool yer almıyor. Kendisini daha önce Green Lantern olarak da seyretmiştik DC tarafında.

Ancak görünen o ki ünlü oyuncunun canlandırmak istediği DC karakteri aslında çok farklıymış. Bildiğiniz gibi Ryan Reynolds çizgi roman kahramanlarına pek uzak bir isim değil. Aksine önce Green Lantern'ı canlandırdı.

Ardından da uzun uğraşların sonunda Deadpool'u beyaz perdeye taşımayı başardı. Üstelik Deadpool o kadar fazla ilgi gördü ki, Reynolds'un Green Lantern izlerini bile yoketmeyi başardı.

Fakat aynısını ünlü oyuncu için söylemek zor. Eşiyle tanışmasına vesile olan film büyük hayal kırıklığı yaratmıştı kendisi için, hatta kariyerinin bile son bulmasına neden olacaktı.

Aradan geçen yıllara rağmen Reynolds'ın peşini bırakmayan kötü bir deneyime dönüştü. Buna rağmen sevilen oyuncunun aslında hayat vermek istediği DC kahramanının Green Lantern olmadığı ortaya çıktı. San Diego Comic Con'da başka hangi süper kahramana hayat vermek istediği soruldu.

O da: “Wolverine demek isterdim ama korkunç bir Logan olurdum. Dürüst cevap vermek gerekirse The Flash fakat Wally West versiyonu. Sanırım o tren çoktan kalktı.” dedi.

Wally West tıpkı Deadpool gibi espri anlayışıyla bilinen bir karakter. Ryan Reynolds'ın komedideki başarını düşününce şahane bir Wally West olabileceğini düşünebiliriz. Ancak tekrardan DC tarafına göz kırparmı... işte orasından emin değiliz.