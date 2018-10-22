Ryanair'de ırkçılık cezasız kaldı

İrlanda havayolu firması Ryanair'in Barselona-Londra uçuşunda beyaz bir adamın, yanına oturan yaşlı siyahi kadına hakaret etmesi ve ırkçı ifadeler kullanmasına rağmen uçaktan atılmaması, hatta ırkçılık yapan adam yerine kadının koltuğunun değiştirilmesi tepki çekti.

Sosyal medyada yer alan ve Ryanair'in Barselona-Londra uçuşunda gerçekleştiği belirtilen görüntülerde, beyaz bir adam, yanındaki koltuğa geçen siyahi yaşlı bir kadına "aptal", "çirkin inek", "çirkin siyah p." gibi ifadelerle saldırdı.

Jamaika aksanıyla İngilizce konuşmasına rağmen kadının yabancı dilde konuştuğunu savunan ırkçı adam, "Gitsin dersem gider." diyerek kadının yanında oturmamasında ısrar etti.

Yaşlı kadının kızının müdahalesine ve bazı yolcuların talebine rağmen Ryanair hostesleri, ismi açıklanmayan ırkçı adamı uçaktan atmadı, bunun yerine kadının koltuğunu değiştirmeyi tercih etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve tepkiler üzerine Ryanair'den kısa bir açıklama yapılarak konunun İngiltere'deki Essex polisine bildirildiği belirtildi.

BOYKOT ÇAĞRISI

İngiliz İşçi Partisinden David Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer ırkçı bir adamın yaşlı bir siyahi kadını taciz etmesine ve uçakta kalmasına onay veriyorsa Ryanair'e boykota evet." ifadesini kullandı. 63 yıl önce ABD'de otobüste beyazlara ait bir koltuğa oturduğu için tutuklanan Rosa Parks'ı hatırlatan Lammy, "Geriye dönmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Başka bir parlamenter Karl Turner da Ryanair'in İrlanda firması olması ve olayın da İspanya'da gerçekleşmesine dikkat çekerek ırkçı adamın büyük bir ihtimal ceza almayacağını belirtti. Turner, hatanın burada olayı İspanyol polisine bildirmeyen ve yolcuyu uçaktan atmayan havayolu firmasında olduğunu vurguladı.

Yazar Sathnam Sanghera da "Ryanair, sahip olduğumuz en iğrenç kurumlardan biri, kullanmayın!" derken, siyahi hakları savunucularından Kelechi Okafor da "Ryanair'in ırkçı adamı uçaktan atmayıp kadının yerini değiştirmesi tam bir rezillik." ifadesini kullandı. İngiliz oyuncu Fay Ripley de "Bir havayolu firması olarak her departmanda rezilsiniz." diyerek Ryanair'i açgözlü olmakla suçladı.