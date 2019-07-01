S-200 olduğu kesinleşti

Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen cismin, Suriye'yi hava saldırılarına karşı korumak için kurulan S- 200 füze sistemine ait olduğu öğrenildi.

Haber Kıbrıs'a konuşan askeri kaynaklar, atılan füzenin hedefini ıskaladığını, belli bir süre havada ilerlediğini ve menzili bitince kendi kendine inflak ederek, bölgeye düştüğünü söyledi.

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İşte S-200'ün özellikleri:

S-200 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-200 hava savunma sistemi ilk kez 1966'da Sovyetler Birliği döneminde yapıldı.

1983'ten beridir Suriye'de kullanılan S-200, İsrail'in envanterinde bulunmuyor. S-200D sistemi Nükleer harp başlığı ile de donatılabiliyor.

S-200 serisi füzeler 250 ile 350 km arasında menzillere ulaşabiliyor.

Yerden Havaya Savunma sistemi olan S-200 hava savunma sistemleri, hava araçlarını düşürme amaçlıdır.

Düştüğü yerde çok fazla hasar yaratmak üzere tasarlanmış bir füze değildir, ancak düşürdüğü hava aracının yaratacağı hasar korkutucu olabiliyor.

S-200 KULLANAN ÜLKELER…

Cezayir, Azerbaycan, Bulgaristan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Polonya, Suriye, Turkmenistan ve Özbekistan S-200 sistemini kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Öte yandan, 1 yıl önce Gaziantep'e de S-200 parçası düştüğü öğrenildi.