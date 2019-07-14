S-400 sevkiyatı kapsamında 5. ve 6. uçaklar Mürted'e indi

S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. ve 6. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. 7. uçağın da bugün inmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

Bundan 2 saat sonra da 6. uçağın alana iniş yaptığı haberi geldi.

Sevkiyat kapsamında 7. uçağın da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.