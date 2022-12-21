Saadet zinciriyle milyonluk vurgun!

Dolandırıcılar bu kez dünyaca ünlü bir otelin adını kullandı. Sisteme kaydolanlardan her rezervasyona kâr payı vaadiyle para topladılar. Milyonlarca dolarlık vurgun, sistemden parasını çekemeyenler suç duyurusunda bulununca ortaya çıktı. Detaylar, Mustafa Şen ve Neyfel Salman'ın haberinde.

Tüm varlıklarını saadet zincirine yatıranlar kâr payı vaadiyle kandırıldı. Dolandırıcılar önce kazandırdı, sonra da paralarla kayıplara karıştı. Akılalmaz dolandırıcılık Türkiye’de de faaliyet gösteren oteller zincirinin ismiyle yapıldı. Yatırımcılar iddiaya göre ilk aylarda para da kazandı. Sisteme göre o zincir otelden yatırım amacıyla oda kiralanıyordu.

Onlarca kişinin kazançları kısa sürdü. Parasını çekemeden tüm paraları buhar oldu. 50 bin kişinin mağdur olduğu sistemin kurucuları sırra kadem bastı. İsmi kullanılan otel zinciri ise sistemle alakaları olmadığını açıkladı. Suç duyurusunda bulunan mağdurlar yatırdıkları paralarını geri almanın peşine düştü.

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21/12/2022 09:07