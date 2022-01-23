Saat 15:00 itibariyle seçime katılım açıklandı

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23/01/2022

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Saat 15:00 itibariyle seçime katılım açıklandı

Kıbrıs Türk halkı Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere vatandaşlar oyunu saat 18.00’e kadar kullanmaya devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’ye yaptığı açıklamada saat 15.30 itibariyle ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 43.42 olduğunu açıkladı. Şefik, seçime katılım oranının Lefkoşa’da % 37. 37, Mağusa %38.88, Girne %40.60, Güzelyurt %39.2, İskele %65.19 ve Lefke’de ise % 39.31 olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarını en hızlı HABER KIBRIS'tan takip edebileceksiniz.

HABER KIBRIS saat 18.00’den itibaren Seçim Özel programı ile yayına başlayacak. 

Resmi sonuçların açıklanmasının ise 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.

23/01/2022 15:57
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TAGS: Erken Seçimi, ysk, haber
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