Saatler 30 Ekim'de geri alınacak

Yaz saati uygulaması bu hafta sonu sona eriyor. Pazar günü saatler 04.00'te bir saat geri alınarak 03.00'e getirilecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yaz Saati Emirnamesi uyarınca saatlerin, 30 Ekim Pazar günü saat 04.00’te bir saat geri alınacağı belirtildi.

Açıklamada, 2022 Yaz Saati Emirnamesi’nin 30 Ekim Pazar günü yürürlükten kalkacağı kaydedildi.

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27/10/2022 14:17