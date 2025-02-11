SAATLER KALDI: Ara transfer bugün mü bitiyor? Süper Lig’de ara transfer ne zaman, saat kaçta bitecek?

Ara transfer döneminin bitiş saati, takımların transferleri peş peşe açıklamasıyla gündeme geldi. UEFA kadro bildirimi süresi sona ererken takımlar, kadrolarına son takviyelerini yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda transfer tarihlerini daha önce açıkladığı programla duyurmuştu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray başta olmak üzere diğer takımlar transfer çalışmalarını son saatlere kadar sürecek. Özellikle Avrupa’da transfer döneminin kapanmasıyla kulübünden memnun olmayan birçok oyuncu yeni takım arıyor. Peki Süper Lig’de ara transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte, Süper Lig’de ara transfer döneminin kapanacağı tarih…

Süper Lig’de ara transfer veya bilinen diğer adıyla kış transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Federasyon tarafından geçtiğimiz sezon başında alınan karara göre kulüpler takımlarında en fazla 14 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. Yabancı oyuncusu sayısı fazla olan takımlar ise TFF’ye en fazla bu kontenjana göre oyuncu bildirebilecek. Ara transfer döneminde Süper Lig’e Milan Skriniar, Diego Carlos, Talisca, Carlos Cuesta, Lemina, Frankowski, Morata, Elan Ricardo, Keny Arroyo gibi önemli oyuncular transfer oldu. Kulüpler ise yeni transferlerinin evraklarını belirlenen son teslim saatine kadar federasyona ulaştıracak. Peki Transfer sezonu bitti mi, ne zaman sona erecek? İşte, transfer dönemine ilişkin bilgiler…

ARA TRANSFER BUGÜN MÜ, NE ZAMAN BİTECEK? | Trendyol Süper Lig’in kış transfer döneminde birbirinden önemli takımlar yeni kulüplerine imzalarını attı. Kulüplerin transfer çalışmaları devam ederken gözler kış (ara) transfer sona ereceği tarihe çevrildi.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ocak’ta başlayan transfer sezonu 11 Şubat Salı günü sona erecek.

Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerine transfer belgelerini teslim etmeleri için belirlenen son teslim saati 00.00 olarak biliniyor. Federasyonun alabileceği yeni kararlara göre transferin bitiş saati değişiklik gösterebilir. Normal şartlarda ara transfer dönemi bu gece saat 00.00’da tamamlanacak.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE ATILAN SON İMZALAR

Elan Ricardo ➡ Beşiktaş

Abdülkadir Ömür ➡ Çaykur Rizespor

Mustafa Eskihellaç ➡ Trabzonspor

Mario Lemina ➡ Galatasaray

Anel Husic ➡ Gaziantep FK (kiralık)

Umut Bozok ➡ Eyüpspor

Atakan Müjde ➡ Kasımpaşa

Alvaro Morata ➡ Galatasaray

FENERBAHÇE TRANSFER EDİLEN OYUNCULAR

Diego Carlos - Aston Villa

Ognjen Mimovic- Kızılyıldız

Talisca - Al- Nassry

Milan Skriniar - Paris Saint Germain

GALATASARAY TRANSFER EDİLEN OYUNCULAR

Carlos Cuesta - Genk

Alvaro Morata - Milan

Ahmed Kutucu - Eyüpspor

Mario Lemina - Wolves

Frankowski - Lens

BEŞİKTAŞ TRANSFER EDİLEN OYUNCULAR