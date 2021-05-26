Saatlerce güneşte yatma, içerek bronzlaş

Beslenme düzeninde yapılacak olan takviyelerle hem daha bronz bir tene sahip olmak mümkün! Diyetisyen Emre Uzun, özellikle smoothie gibi pratik beslenme alternatifleriyle bu konuya çözüm sunuyor.

Diyetisyen Emre Uzun, güneşin zararlı etkilerinin son zamanlarda kendini iyice hissettirdiğini vurgularken, risk faktörlerini minimize etmek ve güneşte kalma süresini kısaltmak için bronzlaşma öncesi içilecek smoothie tariflerini paylaşıyor. Bu tariflerle hem güneş altında daha az süre kalacak hem de daha kalıcı ve güzel tonlarda bronzlaşabileceksiniz. A vitamini, karoten, C vitamin, E vitamini ve tirozin içeren besinlerin doğal ve ışıltılı bir bronzlaşma yaratmak için oldukça zengin kaynaklar olduğunu söylerken bronzluk mönüsü sunuyor.

Güneş altında saatlerce yatarak bronzlaşma devri bitti!

Bronzluk, her şeyde olduğu gibi uzun ve zorlu bir süreç. ‘En kısa zamanda bronz olmalıyım’ diyerek, saatlerce güneş altında yatmak son derece zararlı. Bu uğurda sağlığınızdan ve güzelliğinizden olmayın. Bronzlaşma sürecinin kısalması güneşin zararlarını daha çok ortaya çıkartır. Kalıcı ve ışıltılı bir bronzluk için her gün güneş öncesi bronzluk shot’larından için.

9 besinle bronzlaş ve korun

Bronzlaşma; doğal ya da yapay kaynaklarla UV ışınlarına maruz kalınması sonrası deri renginin fizyolojik süreçlerle koyulaşmasıdır. Bronzlaşma ile deri renginde koyulaşma görülmektedir. Bunun yanında çiller, lekeler, benler, kılcal damar genişlemeleri ve cilt kanserleri riski gibi yan etkilere sebep olabilmektedir. Sağlıklı bronzlaşma gibi bir süreç olmadığı için güneş altında kısa zamanda maksimum fayda için beslenme düzeninizde yapacağınız birkaç değişiklik size yardımcı olacaktır. A vitamini, karoten, C vitamini, E vitamini ve tirozinden zengin besinlerin diyette olması bronzlaşmayı hızlandıracaktır. Bu etkiye sahip 9 besin bronzlaşmanın yanında ışıldayan bir cilde de sahip olmanızı sağlayacaktır.

Kayısı ile hem bronzlaş hem de kanser riskini azalt!

Yüksek antioksidan içeriği ile kansere koruyucu bir meyvedir. Kayısı bronzlaşırken cilt kanseri olma riskini azaltır. Kurusu kabızlığa karşı oldukça etkili bir besindir. Ara öğünlere eklenen kayısı içerisindeki A vitamini ile bronzlaşmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Havuç bronzlaştırmayı hızlandırır yüz ve boyun kırışıklıklarını azaltır!

A vitamini ve beta karoten açısından oldukça zengin olan havuç buna ek olarak potasyumdan da zengindir. Cilt kanseri ve güneş lekelerinin oluşmasını engellemeye yardımcıdır. Antioksidan oluşu ile kansere karşı koruyucudur. Havuç aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardım eder. Ülserdeki şikayetleri azaltır, kansızlığı ve cildin kurumasını önler. Bronzlaştırmayı hızlandırmasının yanında yüz ve boyun kırışıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

Kabakla detoks etkisi

Önemli miktarda A vitamini ve niasin içeren kabak bu içerikleriyle bronzlaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bağırsak tembelliğine iyi gelir ve sinirleri yatıştırır. Bedeni temizlemesi detoks edici etkiye de sahip olduğunu gösterir.

Yumurtanın da bronzlaştırmaya yardımcı bir besin olduğunu biliyor muydunuz?

Anne sütünden sonra en kaliteli proteine sahip olan yumurta bronzlaşmaya yardımcı bir besindir. bunu özellikle içerdiği tirozinle yapmaktadır. Buna ek olarak sarısı yüksek oranda A vitamini içermektedir. Yumurtanın sarısı bu içeriği ile bronzlaştırmayı kolaylaştırmaktadır. Ancak yumurta sarısının koyuluğu A vitaminin yoğunluğu için gösterge sayılamaz.

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26/05/2021 15:06