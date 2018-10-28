Saatlerinizi geri aldınız mı?

Ülkemizde kış saati uygulamasına geçildi. Türkiye ise yaz saati uygulamasından devam ediyor.

AB ülkeleriyle birlikte dün gece 04.00’te saatler bir saat geri alındı ve 03.00’e getirildi

AB ülkeleri de 28 Ekim Pazar günü kış saatine geçti.Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam edecek.

Türkiye’de yapılan yasal değişiklikle artık saatler hep yaz saatinde kalacak. AB ülkeleri ise saat uygulamasında Türkiye’de olduğu “tek saat” uygulaması modeline geçebilir.AB Mart 2019’a kadar bu konudaki nihai kararı verecek.