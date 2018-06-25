Sabah düşüşle başlayan dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL kuru, pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde düşerek en düşük 4.5382 seviyesine kadar geriledi. Kur, sonrasında günlük kaybının tamamını geri alarak seçim öncesi seviyelere döndü. Dolar/TL, 13.20 itibarıyla 4.68'den işlem görmeye başladı. Türkiye saati ile 14.00'da 4.72'yi gördü.

Türk Lirası, 24 Haziran erken seçimlerinin ardından ilk işlemlerde Dolar karşısında güçlü yükseldi. Dolar/TL kuru, pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde düşerek en düşük 4.5382 seviyesine kadar geriledi. Kur, sonrasında günlük kaybının tamamını geri alarak seçim öncesi seviyelere döndü. Dolar/TL, 13.20 itibarıyla 4.68'den el değiştiriyor.

Geçen haftayı 4.6786'dan tamamlayan dolar/TL, seçim sonrasında 4.54'ün altına çekilmesi sonrasında tekrar yükselerek pazartesi günü 13.28'de 4.6853'ü gördü.

Dolar/TL saat 09.10 itibarıyla 4.56 lira seviyesindeydi. Euro da 5.31 liradan el değiştirmişti. Dolar kurunun bu durumu 'TL'nin seçim sonrası kazancı yüzde 3'ü aştı' şeklinde yorumlanmıştı.

BIST 100, kazandıklarını geri verdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi seçimlerin ardından haftaya yüzde 3.55 yükselişle 99.256 puandan başladı. Ancak BIST 100, ilerleyen saatlerde kazançlarını kademeli olarak geri vererek 95.300 seviyesine geriledi.