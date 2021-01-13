Sabah erken kalkmanıza yardımcı olacak 8 ipucu

Bazı insanlar özellikle hafta sonları öğlene kadar yataktan çıkamaz. Çoğumuz erken kalkmayı büyük bir zorluk olarak görsek de o kadar da zor olmak zorunda değil. Yapmanız gereken tek şey en az iki hafta üst üste bu tavsiyelere uymak. Bu tavsiyelerle siz de bir erkenci kuşa dönüşebilirsiniz.

Erken kalkmak için bir neden bulun

Yatmadan önce yarın yapılacaklar listenizi bir kez daha kontrol edin. Planlarınızı yeniden düzenleyin, böylece en zor görevler öğlene kadar tamamlanabilsin. Zaman yönetimi becerilerinizde de bazı olumlu değişiklikler fark edeceksiniz.

Alarmı ertelemeyin

Alarmın mı çalıyor? O zaman erteleme ve hemen yataktan kalk. Ertelemenin ve bunun yerine kahvaltı vaktinizi feda etmenin daha iyi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak böyle bir tartışma sizi hiçbir yere götürmez. Sonuç olarak, 10 dakika sonra kalkmak çok daha zor olacak.

Yaklaşık 8 saat uyuyun

Her gün aynı saatte uyumak ve aynı saatte kalkmak kesinlikle önemli. Ayrıca her gece sekiz saatten az olmamak üzere yeterince uyumalısınız. Aynı kural değerli hafta sonlarınız için de geçerli ama endişelenmeyin. İlk birkaç gün zor olsa da iki hafta içinde hafta içi ve hafta sonu arasında herhangi bir fark görmeyeceksiniz.

Alarmdan erken kalksanız bile yataktan kalmayın

Alarmınızı kurduğunuz zamandan yarım saat bile önce uyansanız yatakta kalmaya devam etmeyin. Kaybettiğiniz vakit için üzülmeyin ve tekrar uyumanın faydası olmayacağının farkına varın. Bunun yerine bu harika vakti güzel bir kahvaltı yaparak geçirebilirsiniz.

Her gün aynı saatte kalkın

Evet, ilk başta kolay bir iş gibi görünmeyebilir. Ancak yakında vücudunuz ve daha da önemlisi beyniniz buna alışacak. Hatta geçişi fark etmeyebilirsiniz bile. Ayrıca bu size istediklerinizi yapmak için harcayabileceğiniz birkaç saat bile kazandırabilir.

Zıplamayı deneyin

Uyandıktan hemen sonra zıplamayı deneyin. Birkaç sıçrama vücudunuzun biraz enerji kazanmasına yardımcı olacak. Zıplamak yerine bir ip atlama rutini de oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde sabah uyandığınızda esneme hareketleri de yapabilirsiniz. Bu da iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Pencereyi açın

Bazen yataktan çıkmış olsanız bile zihniniz hala derin uykuda olabilir. Eğer böyle hissediyorsanız hemen pencereyi açın veya balkona çıkın. Derin bir nefes alın. Bunun sizi kendinize getirdiğini göreceksiniz.

İyi bir kahvaltı yapın

İyi bir kahvaltı yaparken yağ veya şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerden kaçının. Çünkü bunlar uyuşukluğa neden olabilir. Kahvaltınız lezzetli ve aynı zamanda sağlıklı olmalı. Böyle bir kombinasyon, güne harika bir başlangıç ​​yapmanızı sağlayabilir.

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13/01/2021 20:24