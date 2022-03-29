Sabah eylem için getirilen belediye araçları hala meclis önünde

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29/03/2022

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Sabah eylem için getirilen belediye araçları hala meclis önünde

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın gündemde olduğu Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısı devam ediyor.

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”na karşı çıkan belediyelerin Meclis önündeki eylemi de sürüyor.

Belediye araçlarının park halinde olması nedeniyle meclis önünden trafik akışı sağlanamıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün Cumhuriyet Meclisi önünde “Anayasa’yı deldirtmeyiz, kaosa izin vermeyiz” sloganıyla eylem yapmıştı.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşeceği saatlerde düzenlenen eyleme, belediyeler de personel ve araçlarla destek vermişti.

 

29/03/2022 19:26
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TAGS: Sabah eylem için getirilen belediye araçları hala meclis önünde
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