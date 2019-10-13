Sabah namazlarında Barış Pınarı Harekatı için dua okunacak

Din İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekâtının başladığı ilk günün sabah namazından itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile eş zamanlı Fetih Suresi’ni okumaya ve sabah namazlarında Türk Ordusuna manevi destek verebilmek amacıyla dua etmeye başladığını açıkladı.

Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ordusunun düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nda Türk ordusuna manevi destek olmak amacıyla bugün sabah naamazında Lefkoşa-Hala Sultan Camii’nde Mehmetçik ve bölgede onlarla birlikte olanlar için hep birlikte dua edildi.

Başkanlık açıklamasında “Başkanlık olarak arzumuz Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve masum hiçbir insanın burnu bile kanamadan harekâtın başarıyla tamamlanması, terör tehdidinin ortadan kaldırılarak, bölgenin tam güvenli hale gelmesidir. Dualarımız bunun içindir.”denildi

13/10/2019 12:42