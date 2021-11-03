Sabah saatlerinde sis bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacağını duyurdu.

ads ads ads ads
03/11/2021

ads
ads
ads
Sabah saatlerinde sis bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede; en yüksek hava sıcaklığı genellikle 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

03/11/2021 16:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hava durumu, sis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.