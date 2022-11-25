Sabahat Seçkin’in ölüm sebebi belli oldu

71 yaşındaki Sabahat Seçkin’in otopsisi yapıldı.

ads ads ads ads
25/11/2022

ads
Sabahat Seçkin’in ölüm sebebi belli oldu

Girne’de kalmakta olduğu ev içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sabahat Seçkin’in ölüm sebebinin “pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım Salı günü, Girne’de kalmakta olduğu ev içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Sabahat Seçkin’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

25/11/2022 15:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sabahat Seçkin, ölüm, sebebi,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.