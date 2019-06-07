Sabahları Boş Mide İle Neden Kahve İçmemeliyiz?

Çoğu insan sabah ilk olarak kahve içmeyi tercih ediyor, ancak sabah aç karınla içilen kahvenin sağlığınız açısından bazı riskleri var.

Aç karınla içilen kahvenin mide astarına zarar verdiği, hazımsızlık ve mide yanmasına neden olduğu bilinmektedir.

Hatta anksiyeteyi artırabilir ve odaklanma kabiliyetini engelleyebilir.

Kahvenizi sabahları aç karınla içmek yerine, kahvaltınızı yaptıktan sonra öğlene doğru ilk kahvenizi içmeniz zararlı etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Çoğumuz için, sabah kahvemizi içerek ayılmak mutlak bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Ve en sevdiğimiz içeceklerden biri olan kahve ile güne başlamak oldukça cezbedici.

Ve bu günlük alışkanlığımızdan ötürü kendimizi suçlu hissetmemize de gerek yok aslında; kahve içmek, beynimizi demanstan (bunama) korumak gibi tonlarca sağlık yararına sahiptir. Günlük doğru miktarda, doğru saate ve doğru şartlarda tüketilen kahvenin vücuda yararı olmakla birlikte, boş mideyle içmekten kaçınmak gerekiyor.

Boş Mideyle Kahve İçmenin Zararları

Kahvenin sindirim sistemi üzerinde bir takım etkileri vardır. Mide asit üretimini hızlandırır ve zaten bir şey yemediyseniz, asit karnınızın iç kısmına zarar verebilir ve hazımsızlık ve mide yanmasına neden olabilir. Bu kafeinsiz kahveler için de geçerli bir durumdur.

Fakat bu tek risk değildir. PushDoctor.co.uk’in başhekimi Dr. Adam Simon, yayınladığı bir demeçte, boş bir mide ile içilen kahvenin, “ruhsal değişiklikler, sarsıntılar ve öfke dahil olmak üzere bir takım olumsuz etkilere neden olabilir” dedi. Ayrıca, kalp atış hızını, öfkeyi, odaklanma zorluğunu ve anksiyete belirtilerini de arttırabilir.

Sabahları bir fincan kahvenizi yudumlarken aslında sirkadiyen ritminizi sabote ediyorsunuz. Uyandığınız zaman kortizol adı verilen bir hormon salgılanır ve sizi uyararak, enerji verir. Araştırmalar kahve tüketmenin kortizol seviyelerini azalttığını göstermiştir. Sabahları boş mide ile içmek yerine, öğle saatlerinde ilk kahvenizi içmeyi denemelisiniz.

Tabii ki, bazı insanlar yıllarca aç karnına ilk kahvelerini içiyorlar ve kendilerini gayet iyi hissediyorlar. Bu sizin içinde geçerliyse, o zaman içmeye devam edin! Ancak, sertifikalı diyetisyen Leslie Langevin, boş mide ile içilen kahvenin sağlık zararlarından korunmak için, kafein almadan önce doyurucu bir kahvaltı yapılmasını öneriyor.

Kaynak:Sabahları Boş Mide İle Neden Kahve İçmemeliyiz?